Italia innleder etterforskning etter at restaurert englemaleri ligner mistenkelig på Giorgia Meloni

Roma har gitt verden mange uforglemmelige kunstverk, men få har vakt så mye oppsikt som dette. En nyrestaurert englefreske i San Lorenzo-basilikaen i Lucina har utløst en etterforskning etter at besøkende la merke til noe uhyggelig: kjeruben ser nå mistenkelig lik Italias statsminister, Giorgia Meloni. Bilder side om side fløy over sosiale medier, memes fulgte umiddelbart, og det som begynte som en stille restaurering, endte opp som en nasjonal snakkis.

Arbeidet, som ble ferdigstilt i desember i Chapel of the Holy Souls in Purgatory, ble plutselig satt under lupen fra offisielt hold. Senere beordret Italias kulturminister en etterforskning for å finne ut om likheten var et uhell eller om det var en intensjon med penselstrøkene. Romas superintendentur har gravd i arkiver, bilder og originalskisser fra 2000 for å finne ut om engelen alltid har sett så politisk kjent ut, eller om glorien kom til senere...

Meloni selv lente seg inn i absurditeten, og spøkte på Instagram med at hun "definitivt" ikke ser ut som en engel, emoji inkludert. Restauratøren, Bruno Valentinetti, nektet for å ha tatt seg kreative friheter, og insisterte på at han trofast kopierte originaltegningen og tilbød arbeidet sitt gratis. Kirkens tjenestemenn slo an en mer forsiktig tone, og understreket at hellige bilder ikke skulle bli verktøy for misbruk, selv om de innrømmet at endringene aldri var formelt godkjent.

I mellomtiden har nysgjerrige romere og turister strømmet til det som noen nå kaller "Meloni-kapellet", og de diskuterer om de ser guddommelig inspirasjon eller jordisk tilfeldighet. Selv sognepresten trakk på skuldrene og minnet kritikerne om at kunstnere alltid har lagt inn moderne ansikter i religiøs kunst... Men hva synes du om dette siste kunstverket? Tilfeldighet eller bevisst?