Italia iverksetter strategi for å vende tilbake til kjernekraft

Italia er på vei tilbake til kjernekraft, nesten fire tiår etter at den ble forbudt, i takt med at statsminister Giorgia Melonis regjering går videre med en ny lov som tar sikte på å sikre energisikkerhet og kutte kostnader (via Reuters).

Planen, som fortsatt venter på godkjenning i parlamentet, vil legge grunnlaget for utplassering av avanserte modulære reaktorer og demontering av utdaterte kjernekraftverk, samtidig som det opprettes en tilsynsmyndighet for å føre tilsyn med sektoren.

Myndighetene hevder at teknologiske fremskritt har gjort det gamle atomkraftforbudet foreldet, og prognoser tyder på at kjernekraft kan dekke opptil 22 prosent av landets energimiks, noe som vil kutte milliarder av kroner i avkarboniseringskostnader innen 2050.

Statsstøttede initiativer er allerede i gang, og Italias ledende energiselskaper utforsker partnerskap med internasjonale kjernekraftgiganter for å få fortgang i prosessen. Inntil videre gjenstår det å se hvor raskt og effektivt Italia kan gjennomføre sin kjernekraftrevitalisering.