Italia knuser Slovakias Billie Jean King Cup-drøm: "Om et par dager kommer vi til å innse at det var fantastisk"

Italia har vunnet Billie Jean King Cup for femte gang i historien, og for første gang siden 2013, etter en 2-0-seier mot Slovakia, turneringens overraskende "underdog". Som forventet ble det en rolig seier.

Tathiana Garbine, Italias kaptein, valgte Lucia Bronzetti som første rival til Viktroai Hruncakova, og italieneren vant 6-2, 6-4. Den andre kampen var enda kortere: Jasmine Paolini vant 6-2, 6-1 over Rebecca Sramkova, og Italia tok tittelen etter å ha tapt den til Canada i fjor.

Ingen hadde forventet at Slovakia, det minste landet blant de åtte beste, skulle nå så langt i turneringen. Drømmen var å vinne Slovakias andre Billie Jean King-tittel i historien (den første var i 2002, da turneringen fortsatt het Federation Cup).

De har imidlertid mye å være stolte av, blant annet at de slo ut tre Grand Slam-nasjoner - USA, Australia og Storbritannia - i en imponerende rekke.

"Akkurat nå er følelsene litt triste, men jeg tror vi må se på helheten, hele bildet, og hva vi gjorde her, sa Hruncakova, som tidligere denne uken slo den engelske fanfavoritten Emma Raducano, ifølge Billie Jean King Cup-siden.

"Det er helt fantastisk, og jeg tror vi trenger et par timer, kanskje et par dager for å innse det", "Vi kommer alle til å innse at dette var noe før turneringen, og hvis noen hadde fortalt oss dette, ville vi blitt begeistret."