Italia kriminaliserer kvinnedrap og straffer det med livsvarig fengsel

Italias parlament har godkjent en lov som anerkjenner kvinnedrap som en egen forbrytelse og straffer det med livsvarig fengsel, noe som markerer et viktig skritt i kampen mot kjønnsbasert vold.

Avstemningen falt sammen med den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner og fikk tverrpolitisk støtte, og ble vedtatt med 237 stemmer for. Loven, som ble fremmet av premierminister Giorgia Melonis konservative regjering, innfører strengere tiltak mot kjønnsbasert kriminalitet, inkludert stalking og hevnporno.

Høyprofilerte saker, som drapet på universitetsstudenten Giulia Cecchettin i 1923, bidro til å skape offentlig forargelse og debatt om Italias patriarkalske kultur. Meloni fremhevet regjeringens innsats for å utvide antivoldssentre, nødtelefoner og utdanningstiltak, samtidig som han lovet fortsatt handling.

Sentrum-venstre-opposisjonen støttet loven, men hevdet at strafferettslige tiltak alene ikke er tilstrekkelig, og etterlyste tiltak mot økonomiske og kulturelle ulikheter. Italias statistikkbyrå registrerte 106 kvinnedrap i 2024, hvorav 62 ble begått av partnere eller tidligere partnere.