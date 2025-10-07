Italia og Norge forbereder et stort sikkerhetsoppbud foran de kommende VM-kampene mot Israel

HQ

Denne uken starter VM-kvalifiseringskampene for de europeiske nasjonene igjen, og i tillegg til å sjekke sine egne landslag vil mange følge nøye med på hva som skjer i gruppe I, den med Israel, som fortsatt har muligheter til å kvalifisere seg. Etter at FIFA har avvist å suspendere Israel og overlatt avgjørelsen til UEFA, og Donald Trump har truet med å blokkere ethvert forsøk på å utestenge landet, er spørsmålet nå hva som vil skje dersom Israel klarer å kvalifisere seg.

Israel leder Gruppe I, som ledes av Norge, med 15 poeng, mye takket være Erling Haaland, som nylig scoret fem mål i 11-1-seieren over Moldova. Italia og Israel har begge 9 poeng, med Italia foran på grunn av et bedre målsnitt (5 mot 4).

Norge får trolig direktekvalifisering fra gruppespillet, og laget som endte på andreplass går gjennom play-off.

Israel besøker Italia og Norge denne og neste uke.

De kommende kampene mellom Norge og Israel (lørdag 11. oktober) i Oslo og Italia og Israel (tirsdag 14. oktober) i Udine kan bli avgjørende. Begge kampene vil være strengt bevoktet, med redusert kapasitet (3000 tilskuere i Oslo, 6000 i Udine).

Ordføreren i Udine, Alberto Felice de Toni, sa at han ba om utsettelse av kampen "fordi atmosfæren ikke var riktig for en nasjonal feiring slik en landslagskamp skal være, men den forespørselen ble ikke tatt hensyn til". Deretter ba de om å få spille kampen bak lukkede dører, men FIFA innvilget heller ikke det. Italia har hatt en rekke generalstreiker og protester mot Israel, med krav om at folkemordet i Gaza må opphøre.

"Vi kommer til å ende opp med 6000 mennesker inne på stadion og 10 000 utenfor," De Toni la til (via Reuters). "Det er en situasjon som ble tvunget på oss, situasjonen er dramatisk og paradoksal, det kommer til å være flere mennesker utenfor enn inne på stadion."