Italia og Spania sender marinefartøyer for å beskytte Greta Thunbergs Gaza-flotilje Begge regjeringer tar et skritt uten sidestykke midt i den økende spenningen med Israel.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Italia og Spania har sendt marinefartøyer for å følge Greta Thunbergs Gaza-flotilje etter at den har rapportert om trakassering fra droner i internasjonalt farvann. Konvoien, som har med seg nødhjelp og aktivister, har avvist forslag om å laste av forsyninger på Kypros, og insisterer på at oppdraget er å bryte Israels blokade, mens Israel har advart om at de vil forsvare blokaden og kalle flotiljen en provokasjon. Det er første gang europeiske stater har sendt krigsskip for å støtte et slikt initiativ. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Global Sumud-flotilje // Shutterstock