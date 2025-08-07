Italia planlegger å bygge verdens lengste hengebro for å knytte Sicilia til fastlandet.

HQ

Siste nytt om Italia . Det europeiske landet har kunngjort planer om å knytte en av sine største regioner til fastlandet. Det er blitt kjent at det skal bygges en hengebro som skal forbinde øya Sicilia med regionen Calabria, et prosjekt som vil koste hele 13,5 milliarder euro å ferdigstille.

Ifølge BBC News har prosjektet fått navnet Messina Bridge, og det er faktisk et prosjekt som har vært under planlegging en stund, men som ofte har blitt skutt ned på grunn av kostnader, miljøskader, sikkerhet og frykt for mafiainnblanding. Nå er det imidlertid godkjent av Roma, og broen skal etter planen strekke seg hele 3,3 kilometer mellom to 400 meter høye tårn som også skal bære to jernbanelinjer og tre kjørefelt på hver side.

For å støtte kostnadene ved prosjektet ønsker Roma å klassifisere broen som en militærutgift, slik at de kan fullføre byggingen og registrere den som en del av de 5 % av BNP som skal gå til NATOs utgifter, slik organisasjonen krever.

Det sies at målet er å fullføre byggingen innen 2032 eller 2033, og at prosjektet vil kunne skape så mange som 120 000 arbeidsplasser hvert år, samtidig som det vil øke den økonomiske veksten i regionene. Bekymringen er at byggingen vil føre til økt belastning på det lokale miljøet, noe Sicilia allerede sliter med på grunn av regelmessige tørkeperioder.