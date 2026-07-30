Italia planlegger å stenge Schengen-området mot Spania på bakgrunn av migrasjonskrisen i Ceuta

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Migrasjonskrisen i Ceuta, en spansk enklave ved kysten av Marokko, har utløst alle slags politiske reaksjoner... og til og med en diplomatisk krise mellom Spania og Italia. Italias statsminister Giorgia Meloni skrev torsdag kveld at de vil iverksette «ekstraordinære tiltak», blant annet å suspendere Schengen-området med Spania, noe som vil tvinge spanske reisende til å ha med seg pass og gjennomgå ytterligere grensekontroller.

Den høyreekstreme statsministeren hevder at bildene viser at «ukontrollert ulovlig innvandring utgjør en konkret trussel mot sikkerheten ved Europas grenser» og etter en samtale med den italienske innenriksministeren vil de «iverksette ekstraordinære tiltak for å forsvare grensene og borgernes sikkerhet, herunder opphevelse av Schengen-avtalen med Spania.

Antonio Tajani, Italias utenriksminister, gikk også med på å stenge Schengen-området for Spania, og knyttet hendelsene i Ceuta (som det er sterk mistanke om å ha vært iscenesatt av den marokkanske regjeringen, med støtte fra USA, som et politisk verktøy for å øke presset mot Spania etter en nylig inngått handelsavtale mellom Spania og Marokkos rival Algerie) til den spanske regjeringens beslutning om å «gi statsborgerskap til over 500 000 irregulære innvandrere», ifølge Tajani, noe som ikke er hva som skjedde: mellom april og juni 2026 innvilget den spanske regjeringen, som et ekstraordinært tiltak, migranter i irregulær situasjon rett til å oppholde seg og arbeide i ett år samt tilgang til sosial- og helsetjenester, men innvilget dem ikke spansk statsborgerskap.

Spanias utenriksminister José Manuel Albares har innkalt den italienske ambassadøren for å drøfte situasjonen. Selv om natten prøver hundrevis av marokkanere å krysse grensen i Ceuta og nå også i Melilla. Minst 10 migranter har omkommet på tidspunktet for skrivingen.