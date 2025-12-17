Italia planlegger investeringer på 2,4 milliarder euro for å oppgradere fregattene

HQ

Italias regjering har bedt parlamentet om å godkjenne en investering på 2,4 milliarder euro for å vedlikeholde og modernisere fregattflåten i løpet av de neste 15 årene, ifølge et parlamentsdokument (via Reuters).

Programmet, som løper frem til 2039, fokuserer på vedlikehold, logistikkstøtte og midtlivsoppgraderinger av Italias fregatter i FREMM-klassen, ettersom Roma gradvis øker forsvarsutgiftene for å oppfylle høyere NATO-mål. Myndighetene sier at investeringen er nødvendig for å sikre at marinen kan fortsette å overvåke og beskytte maritime områder av nasjonal interesse.

FREMM-krigsskipene er designet i fellesskap av Italias Fincantieri og Frankrikes Naval Group. Parlamentets forsvarskomitéer må godkjenne planen innen 12. januar. I mellomtiden har opposisjonspartiene kritisert utspillet og hevdet at de økte militærutgiftene går på bekostning av sosiale tjenester.