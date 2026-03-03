Italia sier at Gulfstatene ønsker luftvernsystemer midt i den regionale konflikten

HQ

Italia har mottatt formelle forespørsler fra Gulf-landene om luftforsvars- og anti-dronesystemer etter hvert som kampene mellom Iran, Israel og USA sprer seg i regionen, sier forsvarsminister Guido Crosetto til lovgiverne. Han sa at regjeringene i Gulf-landene hadde uttrykt " sterk bekymring" over krisen og et presserende behov for å styrke sine forsvarskapasiteter.

Blant systemene det er bedt om, er SAMP/T, også kjent som MAMBA, et fransk-italiensk batteri som er i stand til å avskjære ballistiske missiler og spore flere mål samtidig. Italia leverer allerede systemet til Ukraina, noe som begrenser Romas mulighet til å dekke ytterligere etterspørsel. Crosetto beskrev saken som " svært delikat" med tanke på eksisterende europeiske forpliktelser.

I en tale sammen med utenriksminister Antonio Tajani sa Crosetto at den utvidede konflikten utgjør en direkte sikkerhetsrisiko for Italia. Han hadde nettopp kommet tilbake fra Dubai, der han var midlertidig strandet etter de nylige angrepene på Iran, noe som understreker hvor raskt krisen påvirker hele regionen...