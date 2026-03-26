  Norsk

Italia, Sverige, Tyrkia og Polen seirer og er klare for VM-kvalifiseringens finaler

Finalen finner sted tirsdag 31. mars.

Semifinalen i den siste runden av VM-kvalifiseringen til VM 2026 har endt med få overraskelser, ettersom de største lagene har vunnet og kommet nærmere FIFA-turneringen neste sommer. Disse er Tyrkia, Polen, Italia, Sverige, Danmark, Kosovo, Tsjekkia og Bosnia-Hercegovina.

Kanskje den mest forventede kampen, gitt lagets betydning, Italia ga Nord-Irland få valg: Sandro Tonali fra Newcastle og Moise Kean fra Fiorentina scoret mot et lag som ikke hadde noen målsjanser.

Danmark banket Nord-Makedonia 4-0 med to scoringer av Gustav Isaksen fra Lazio på to minutter, og Viktor Gyokeres innfridde endelig forventningene med et hat-trick for Sverige mot Ukraina, en kamp som ble spilt i Valencia som fungerte som hjemmebane for Ukraina.


  • Tyrkia 1-0 Romania

  • Polen 2-1 Albania

  • Italia 2-0 Nord-Irland

  • Slovakia 3-4 Kosovo

  • Ukraina 1-3 Sverige

  • Tsjekkia 2(4)-2(3) Irland

  • Danmark 4-0 Nord-Makedonia

  • Wales 1(2)-1(4) Bosnia-Hercegovina

Finalen i VM-kvalifiseringen spilles tirsdag 31. mars:

Finalen i VM-kvalifiseringskampene i Europa finner sted neste tirsdag, og alle kampene starter samtidig. Slik kan du se de europeiske kvalifiseringskampene.


  • Italia mot Bosnia-Hercegovina

  • Polen mot Sverige

  • Tyrkia mot Kosovo

  • Danmark mot Tsjekkia

