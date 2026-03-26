Italia, Sverige, Tyrkia og Polen seirer og er klare for VM-kvalifiseringens finaler
Semifinalen i den siste runden av VM-kvalifiseringen til VM 2026 har endt med få overraskelser, ettersom de største lagene har vunnet og kommet nærmere FIFA-turneringen neste sommer. Disse er Tyrkia, Polen, Italia, Sverige, Danmark, Kosovo, Tsjekkia og Bosnia-Hercegovina.
Kanskje den mest forventede kampen, gitt lagets betydning, Italia ga Nord-Irland få valg: Sandro Tonali fra Newcastle og Moise Kean fra Fiorentina scoret mot et lag som ikke hadde noen målsjanser.
Danmark banket Nord-Makedonia 4-0 med to scoringer av Gustav Isaksen fra Lazio på to minutter, og Viktor Gyokeres innfridde endelig forventningene med et hat-trick for Sverige mot Ukraina, en kamp som ble spilt i Valencia som fungerte som hjemmebane for Ukraina.
- Tyrkia 1-0 Romania
- Polen 2-1 Albania
- Italia 2-0 Nord-Irland
- Slovakia 3-4 Kosovo
- Ukraina 1-3 Sverige
- Tsjekkia 2(4)-2(3) Irland
- Danmark 4-0 Nord-Makedonia
- Wales 1(2)-1(4) Bosnia-Hercegovina
Finalen i VM-kvalifiseringen spilles tirsdag 31. mars:
Finalen i VM-kvalifiseringskampene i Europa finner sted neste tirsdag, og alle kampene starter samtidig. Slik kan du se de europeiske kvalifiseringskampene.
- Italia mot Bosnia-Hercegovina
- Polen mot Sverige
- Tyrkia mot Kosovo
- Danmark mot Tsjekkia