Italia trekker tilbake sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino, men Cannavaro stiller seg bak ham

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Italia er det siste landet som eksplisitt har trukket tilbake sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino. «Det italienske fotballforbundet (FIGC) har besluttet å trekke tilbake sin støtte til Gianni Infantinos kandidatur til FIFA-presidentvalget som er planlagt til mars 2027.»

«Denne beslutningen har til hensikt å klart og tydelig uttrykke FIGCs holdning, i full enighet med UEFA og dens president, Aleksander Čeferin, angående de nylige initiativene som FIFA-presidenten har fremmet vedrørende styring og utvikling av internasjonale turneringer.»

FIGC-president Giovanni Malagò la til at de vil fortsette å samarbeide med UEFA og andre europeiske forbund «for å fremme en visjon for fotballen basert på fortjeneste, solidaritet, bærekraft og tilskuernes sentrale rolle». «Vi kjenner oss igjen i en modell preget av dialog, lytting og felles ansvar, som hittil har gjort det mulig for fotballen å vokse, fornye seg og samtidig forsvare sine grunnleggende prinsipper.»

Imidlertid ser det ut til at boikotten UEFA hadde truet med mot alle FIFA-konkurranser vil bli opphevet, ettersom seks europeiske land deltar i U20-VM for kvinner i Polen mellom 5. og 20. september, inkludert Italia.

Infantino mister offisielt enda en stemme til sin fordel i det kommende FIFA-valget i mars 2027. Fotballverdenen er splittet, med UEFA, CONCACAF (Nord- og Mellom-Amerika) og AFC (Asia) på motsatt side av Infantino, mens CAF (Afrika) og CONMEBOL (Sør-Amerika) støtter Infantino, selv om hvert land til syvende og sist har en uavhengig stemme.

Faktisk har en av nøkkelpersonene i italiensk fotball, Fabio Cannavaro, verdensmester med Italia, har sluttet seg til en gruppe fotballspillere som har uttrykt støtte til Infantino, hovedsakelig fra Latin-Amerika, blant dem brasilianerne Cafu og Roberto Carlos, argentinerne Javier Zanetti og Esteban Cambiasso, colombianeren Ivan Ramiro Cordoba og meksikaneren Jared Borgetti.