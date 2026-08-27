Italia trekker tilbake sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino, men Cannavaro stiller seg bak ham
Fabio Cannavaro slutter seg imidlertid til rekken av tidligere fotballspillere som støtter Infantino.
Italia er det siste landet som eksplisitt har trukket tilbake sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino. «Det italienske fotballforbundet (FIGC) har besluttet å trekke tilbake sin støtte til Gianni Infantinos kandidatur til FIFA-presidentvalget som er planlagt til mars 2027.»
«Denne beslutningen har til hensikt å klart og tydelig uttrykke FIGCs holdning, i full enighet med UEFA og dens president, Aleksander Čeferin, angående de nylige initiativene som FIFA-presidenten har fremmet vedrørende styring og utvikling av internasjonale turneringer.»
FIGC-president Giovanni Malagò la til at de vil fortsette å samarbeide med UEFA og andre europeiske forbund «for å fremme en visjon for fotballen basert på fortjeneste, solidaritet, bærekraft og tilskuernes sentrale rolle». «Vi kjenner oss igjen i en modell preget av dialog, lytting og felles ansvar, som hittil har gjort det mulig for fotballen å vokse, fornye seg og samtidig forsvare sine grunnleggende prinsipper.»
Imidlertid ser det ut til at boikotten UEFA hadde truet med mot alle FIFA-konkurranser vil bli opphevet, ettersom seks europeiske land deltar i U20-VM for kvinner i Polen mellom 5. og 20. september, inkludert Italia.
Infantino mister offisielt enda en stemme til sin fordel i det kommende FIFA-valget i mars 2027. Fotballverdenen er splittet, med UEFA, CONCACAF (Nord- og Mellom-Amerika) og AFC (Asia) på motsatt side av Infantino, mens CAF (Afrika) og CONMEBOL (Sør-Amerika) støtter Infantino, selv om hvert land til syvende og sist har en uavhengig stemme.
Faktisk har en av nøkkelpersonene i italiensk fotball, Fabio Cannavaro, verdensmester med Italia, har sluttet seg til en gruppe fotballspillere som har uttrykt støtte til Infantino, hovedsakelig fra Latin-Amerika, blant dem brasilianerne Cafu og Roberto Carlos, argentinerne Javier Zanetti og Esteban Cambiasso, colombianeren Ivan Ramiro Cordoba og meksikaneren Jared Borgetti.