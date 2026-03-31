Italia ut av VM for tredje gang på rad etter tap på straffesparkkonkurranse

Skuffelsen i Italia er ubeskrivelig etter at fotballandslaget, som har vunnet verdensmesterskapet fire ganger, for tredje gang på rad ble eliminert fra FIFA-turneringen. Italia tapte for Bosnia etter straffesparkkonkurranse, etter at kampen endte 1-1 på overtid.

Italia slo først ut Nord-Irland i semifinalen. Da Bosnia slo Wales i den andre semifinalen i forrige uke, også det etter straffesparkkonkurranse, ble italienske fans tatt på fersken i å feire at Bosnia var en lettere motstander enn Wales. Dette vakte harme i Bosnia, som hadde forberedt seg grundig til kampen... og hadde hellet på sin side.

Til tross for at Italia scoret det første målet (Mouse Kean), ble Alessandro Bastoni utvist i det 41. minutt. Bosnia spilte over halve kampen (og senere på overtid) med ti spillere, og Tabakovic utlignet kampen, som gikk til straffesparkkonkurranse. Bryan Cristante og Pio Esposito bommet på sine straffer, og straffesparkkonkurransen endte 4-1 til Bosnia.

Italia, Danmark (også på straffespark), Polen og Kosovo ble også eliminert i kveld, og Tsjekkia, Sverige og Tyrkia, sammen med Bosnia-Hercegovina, tar de fire siste ledige plassene til VM for europeiske land.