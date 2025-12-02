Italia vil utvide den militære bistanden til Ukraina, viser regjeringsdokument

HQ

Italia forbereder seg på å godkjenne et parlamentarisk dekret som gjør det mulig å fortsette å levere militært utstyr til Ukraina, avslørte et regjeringsdokument tirsdag (via Reuters).

Siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har Italia godkjent 12 pakker med militær bistand, inkludert SAMP/T luftvernsystemer. Statsminister Giorgia Meloni har lovet å støtte Kiev inntil krigen er over, selv om det har oppstått spenninger innad i hennes konservative koalisjon om ytterligere leveranser.

Dokumentet spesifiserte ikke varigheten av forlengelsen. Tidligere dekreter har tillatt våpenleveranser i ett år uten å kreve parlamentarisk godkjenning for hver leveranse. Dekretet vil bli diskutert på et møte i forkant av kabinettmøtet på onsdag, og den endelige datoen for kabinettets godkjenning er ennå ikke fastsatt.