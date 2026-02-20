Italia vurderer å øke antallet soldater med 100 000 i en storstilt utvidelse av de væpnede styrkene

HQ

Italias forsvarsdepartement vurderer å øke størrelsen på de væpnede styrkene med mer enn 60 % i løpet av de neste 18 årene, ifølge et dokument som Reuters har sett, i det som vil markere en av landets mest betydelige militære utvidelser på flere tiår.

Forslaget, som ble presentert for forsvarsminister Guido Crosetto, anbefaler å øke det samlede antallet ansatte i hæren, marinen og flyvåpenet til 275 000, opp fra rundt 170 000 i dag. Tallet vil inkludere en reservestyrke på 15 000 mann. Planen forventes å danne grunnlaget for en større overhaling av militæret som skal presenteres innen utgangen av mars.

Italias tropper // Shutterstock

Hvis parlamentet godkjenner økningen, vil den fases gradvis inn frem til 2044. Personalkostnadene vil øke fra rundt 8,8 milliarder euro til nesten 15 milliarder euro årlig, og de totale ekstrautgiftene anslås til rundt 6 milliarder euro i løpet av perioden.

Diskusjonene kommer samtidig som NATO-medlemmene står overfor et økende press for å øke forsvarsutgiftene. Ifølge NATO-estimater bruker Italia i dag bort imot 2 % av BNP på forsvaret, noe som er langt under alliansens nylig vedtatte mål om 5 %. Statsminister Giorgia Meloni har lovet å nå dette målet innen 2035, selv om forslaget sannsynligvis vil møte motstand på hjemmebane fra mange som mener at midlene bør prioriteres til helse og utdanning...