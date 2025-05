Italian Open: Når spiller Sinner og Alcaraz sine debutkamper?

HQ

Jannik Sinner, verdens nummer 1 i tennis, gjør denne helgen comeback i Internazionali BNL d'Italia, eller Italian Open, for første gang på tre måneder etter en dopingutestengelse. Han innrømmer at han har"veldig, veldig lave forventninger", men fansen venter spent på hans første ATP-kamp siden Australian Open-seieren i januar i fjor. Og nå vet vi hvem hans første rival blir.

Sinner, som den toppseedede spilleren, vil debutere i andre runde av ATP-turneringen i Roma, og den vil finne sted lørdag 10. mai. Tidspunktet for kampen er ennå ukjent, men vi vet at han vil møte Mariano Navone, en 24 år gammel argentinsk spiller, for tiden nummer 99 i verden, som hadde en karrierebeste på 29 på ATP-rankingen. Navone har tidligere slått den meksikanske spilleren Federico Cinà 6-3, 6-3 på Grand Stand Arena i Roma.

Siners retur vil gjeninnføre rivaliseringen med Carlos Alcaraz, som fortsatt er nummer tre på verdensrankingen, men som har lagt litt avstand til italieneren. Spanjolen ble plassert på motsatt side av braketten, så de kunne bare møtes i en potensiell finale. Og debuten hans vil finne sted i dag, fredag 9. mai, tidligst klokken 12:00 BST, 13:00 CEST, mot serbiske Dusan Lajovic.