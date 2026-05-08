Italian Open-programmet for fredag 5. mai: Djokovic, Zverev, Musetti, Jódar og...

Internazionali BNL d'Italia, eller Italian Open i Roma, en Masters 1000 på grus og den siste store turneringen før Roland Garros, har allerede startet på Foro Italico, og andre runde (64-delsfinalen) starter i dag, med debut for de 32 seedede spillerne, som i år inkluderte 19 år gamle Rafael Jódar som 32.-seedet, etter at han tok seg til kvartfinalen i Madrid Open for to uker siden, der han kjempet en bra kamp mot Jannik Sinner.

Jódar blir faktisk den første som spiller fredag 8. mai, mot Nuno Buroges, en portugisisk toppspiller som nå er rangert som nummer 52 i verden, og som i 2024 ble nummer 30 i verden da han slo en aldrende Rafa Nadal i Swedish Open 2024, hans eneste turnering.

Fredag debuterer andreseedede Alexander Zverev, tredjeseedede Novak Djokovic, sjetteseedede Alex de Miñaur, åttendeseedede Lorenzo Musetti, mens Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton og Daniil Medvedev spiller på lørdag.

Italian Open-spillrekkefølgen fredag 8. mai (tider i CEST)



Borges mot Jódar: 11:00



Khachanov mot Shevchenko: 11:00



De Milaur mot Arnaldi: 11:00



Ruud mot Svajda: 12:10



Struff mot Lehecka: 12:10



Van de Zandschulp mot Kovacevic



Altmaier mot Zverev: 13:00



Tien mot Dzumhur: 13:20



Tabilo mot Cerúndolo 13:20



Griekspoor mot Blockx 13:20



Prizmic mot Djokovic: 14:10



Paul mot Vukic: 14:30



Humbert mot Kopriva: 14:30



Baez mot Bublik: 14:30



Hanfmann mot Darderi: 16:30



Musetti mot Mpetshi Perricard: 20:30

