Italias ambassadør ber Trump om å fjerne Iran fra fotball-VM og sette Italia i stedet

Fotball-VM 2026 starter om mindre enn to måneder, og Iran er ventet å være et av deltakerlandene: Gianni Infantino har insistert på at de vil komme, til tross for at krigen med USA og Israel fortsetter, og iranske tjenestemenn sier at sjansene for at de reiser til USA for å spille VM er svært små, og tviler på at de kan garantere for deres sikkerhet.

I mellomtiden ble Italia sjokkerende eliminert fra kvalifiseringsfasen for tredje gang på rad. Hva om begge hendelsene kan ha en sammenheng? En spesialutsending fra den italienske regjeringen og nær venn av Trump, Paolo Zampolli, ble sendt for å reparere båndene mellom Trump og Italias statsminister Giorgia Meloni, etter at de var uenige om feiden mellom Trump og pave Leo XIV på grunn av krigen i Iran.

Ifølge Financial Times (via The Guardian) var en av tingene de snakket om, et forslag de aldri før har hørt om: at Italia skulle ta Irans plass i fotball-VM.

"Jeg bekrefter at jeg har foreslått for Trump og Infantino at Italia erstatter Iran i fotball-VM. Jeg er opprinnelig italiener, og det ville vært en drøm å se Azzurri i en turnering som arrangeres i USA. Med fire titler har de en stamtavle som rettferdiggjør en deltakelse", sier USAs spesialutsending Paolo Zampolli.

Men er stamtavle nok til å omgå utallige regler og vilkårlig bytte ut Iran fra Italia? Hvis Iran ikke kommer med, bør plassen uansett fylles av et lag fra samme konføderasjon, Asia, ettersom VM har en forhåndsbestemt fordeling av plasser som gis til alle FIFA-konføderasjoner på alle kontinenter (CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, AFC, OFC). Og uansett har ikke Trump makt til å gjøre det, og Infantino, uansett hvor godt han kommer overens med Trump, ville ikke endre alle regler bare for å behage ham... tror vi i hvert fall.