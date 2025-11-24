Italias bragd i tennis: tre seire i Davis Cup, ny seier i Billie Jean King Cup

HQ

Italia tok sin tredje Davis Cup-tittel på rad (den fjerde totalt) i en duell mot Spania søndag, og vant alle singlekampene: Matteo Berrettini slo først Pablo Carreño og Flavio Cobolli slo Jaume Munar, uten landets viktigste spillere, Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, nr. 2 og 1 i verden.

Det skjedde to måneder etter at Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini og Sara Errani vant Billie Jean King Cup-tittelen for andre år på rad (den sjette totalt) og slo USA, som vant dobbelttittelen i "World Cup of tennis" for andre år på rad. Bare fire land hadde klart å vinne både Davis Cup og Billie Jean King Cip samme år: USA, Australia, Tsjekkia og Russland.

Davis Cup-finalene vil fortsette å bli spilt i Italia frem til 2027. ATP-finalene, som Jannik Sinner vant i år for andre år på rad, vil også bli spilt i Italia frem til 2030, noe som sikrer at det for tiden sterkeste tennislandet vil ha støtte fra de lokale tilskuerne i mange år fremover.