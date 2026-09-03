Italias Grand Prix på Monza skal erklæres som varmefare etter at hetebølgene er tilbake i Europa

HQ

Formel 1-sesongen gjenopptas denne helgen med det italienske Grand Prix på Monza, og værmeldingen spår temperaturer på 31 °C eller høyere i løpet av sprintløpet på lørdag og Grand Prix på søndag (temperaturen nådde 36 °C nær Milanos flyplass onsdag, ettersom temperaturene stiger over hele Vest-Europa i disse første dagene av september).

Før de første testene finner sted på fredag, har Formel 1 erklært varmefare for det italienske Grand Prix, og dette er andre gang varmeprotokollen blir iverksatt etter Østerrike.

Dette betyr at førerne kan bruke kjølevester med slanger som inneholder en avkjølt væske som blåser kjølig luft mot føreren. Disse vestene, som noen førere opplever som ubehagelige, anbefales, men er ikke obligatoriske. Dersom en fører velger å ikke bruke dem, må vedkommende legge til ekstra ballast i bilen, rundt et halvt kilo, for å kompensere for de som bruker dem og dermed har ekstra vekt.

Oscar Piastri fra McLaren sa at «det er greit», men at hvis det svikter, er det verre enn å ikke bruke den, slik det skjedde sist den ble brukt under Grand Prix i Østerrike tidligere i år (via F1.com). «Det er åpenbart en risiko for at det kan gå galt, og hvis det svikter, er det verre enn å ikke bruke den.»

«Jeg tror at hvis man får systemet til å fungere bra, kan det hjelpe litt. Det er ikke noe som forandrer alt, men da jeg brukte den i fjor, var det greit. Det er definitivt noen ting som ikke er perfekte med det, men når alt kommer til alt, er det en personlig preferanse.»

Neste uke, hvis temperaturene forblir som de er nå, vil varmevarselet definitivt bli brukt igjen under Spanias Grand Prix, med temperaturer som stiger opp til 37 °C i Madrid.