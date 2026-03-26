Italias landslagstrener Gattuso står overfor "den viktigste kampen i karrieren" mot Nord-Irland i kveld

HQ

Italia har ikke rom for feil om de ønsker å være med i VM neste måned, og de må vinne de to kommende kampene i EM-kvalifiseringen, som starter i kveld med en kamp mot Nord-Irland kl. 20:45 CET, 19:45 GMT. Hvis Italia vinner i kveld, møter de Wales eller Bosnia-Hercegovina tirsdag 31. mars, og da blir de med i gruppe B (Canada, Qatar, Sveits).

I teorien er de store favoritter i begge kampene (Italia er nummer 12 på FIFA-rankingen, Nord-Irland er nummer 69), men det var de også i 2018, da de tapte for Sverige, og fire år senere, da de tapte for Nord-Makedonia. To tapte VM på rad, for et land som har vunnet VM fire ganger.

Italias landslagstrener Gennaro Gattuso sier til La Gazzeta dello Sport at dette "er absolutt den viktigste kampen i min karriere, selv om jeg har vært trener i noen år nå", og at han har hatt søvnløse netter: "Jeg ville løyet hvis jeg sa at når jeg la hodet på puten om natten, hørte jeg ikke stemmene som sa 'Ta oss med til VM, ta oss med til VM, ta oss med til VM"

"Når det er sagt, så er jeg forberedt, og tro meg, jeg tenker ikke på at det skal gå dårlig. Jeg ønsker å tenke positivt, å tenke stort", la Gattuso til (via ESPN).