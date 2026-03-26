Italias turistminister går av etter press fra Meloni

Italias turistminister Daniela Santanchè har gått av etter at statsminister Giorgia Meloni presset på for å få hennes avgang etter nederlaget i folkeavstemningen.

Santanchè motsatte seg først dette, men trakk seg etter Melonis offentlige anmodning. "Jeg leverer herved min avskjedssøknad", sa hun, og understreket at hun handlet av lojalitet.

Dette skjer etter at velgerne avviste Melonis rettsreformer, noe som utløste en større omkalfatring av regjeringen. Santanchè er den tredje embetsmannen som har gått av de siste dagene.

Hun står tiltalt for regnskapsjuks knyttet til Visibilia-konsernet, og er også under etterforskning for påstått trygdesvindel under pandemien. Hun hevder at hun ikke er dømt for noe.

Ved å gå av unngår hun også et mistillitsvotum som kunne ha satt regjeringen i ytterligere forlegenhet. Nå prøver Meloni å gjenvinne kontrollen etter et knusende politisk tilbakeslag.