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Verdensnyheter

Italiensk landsby bøtelegger turister uten skjorte med opptil 200 euro

En pittoresk italiensk landsby ved Comosjøen innfører bøter for turister som går rundt uten skjorte eller i badetøy.

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En liten landsby i Italia har fått nok av lettkledde turister som vandrer rundt, og innfører nå nye regler for å dempe problemet. Dette betyr at folk som går rundt med bar overkropp risikerer å bli bøtelagt med opptil 200 euro.

De nye reglene er en del av en rekke omfattende tiltak som iverksettes i et forsøk på ikke bare å redusere overbefolkningen, men også å forbedre innbyggernes livskvalitet. Ifølge ordfører Mauro Manzoni vil byen også begrense størrelsen på guidede turistgrupper som besøker området.

Landsbyen er langt fra alene om å innføre denne typen restriksjoner. Flere mindre byer i Italia, som Sorrento og Portofino, har også iverksatt lignende tiltak for å prøve å dempe eller håndtere økningen i turismen.

Italiensk landsby bøtelegger turister uten skjorte med opptil 200 euro

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Verdensnyheter


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