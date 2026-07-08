Verdensnyheter
Italiensk landsby bøtelegger turister uten skjorte med opptil 200 euro
En pittoresk italiensk landsby ved Comosjøen innfører bøter for turister som går rundt uten skjorte eller i badetøy.
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En liten landsby i Italia har fått nok av lettkledde turister som vandrer rundt, og innfører nå nye regler for å dempe problemet. Dette betyr at folk som går rundt med bar overkropp risikerer å bli bøtelagt med opptil 200 euro.
De nye reglene er en del av en rekke omfattende tiltak som iverksettes i et forsøk på ikke bare å redusere overbefolkningen, men også å forbedre innbyggernes livskvalitet. Ifølge ordfører Mauro Manzoni vil byen også begrense størrelsen på guidede turistgrupper som besøker området.
Landsbyen er langt fra alene om å innføre denne typen restriksjoner. Flere mindre byer i Italia, som Sorrento og Portofino, har også iverksatt lignende tiltak for å prøve å dempe eller håndtere økningen i turismen.