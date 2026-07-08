Italiensk landsby bøtelegger turister uten skjorte med opptil 200 euro

HQ

En liten landsby i Italia har fått nok av lettkledde turister som vandrer rundt, og innfører nå nye regler for å dempe problemet. Dette betyr at folk som går rundt med bar overkropp risikerer å bli bøtelagt med opptil 200 euro.

De nye reglene er en del av en rekke omfattende tiltak som iverksettes i et forsøk på ikke bare å redusere overbefolkningen, men også å forbedre innbyggernes livskvalitet. Ifølge ordfører Mauro Manzoni vil byen også begrense størrelsen på guidede turistgrupper som besøker området.

Landsbyen er langt fra alene om å innføre denne typen restriksjoner. Flere mindre byer i Italia, som Sorrento og Portofino, har også iverksatt lignende tiltak for å prøve å dempe eller håndtere økningen i turismen.