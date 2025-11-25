Italiensk mann kledde seg ut som sin døde mor for å få pensjon siden 2022, men ble tatt da han skulle fornye legitimasjonen hennes

HQ

En italiensk mann fra byen Borgo Virgilio, i nærheten av Mantua, er under etterforskning etter at han skal ha forkledd seg som sin avdøde mor for å fortsette å motta hennes pensjon.

Myndighetene sier at 56-åringen gjemte morens kropp hjemme etter at hun døde i 2022 og krevde tusenvis av euro i ytelser.

Saken ble kjent for noen dager siden da han angivelig kom til kommunekontoret utkledd som en eldre kvinne for å fornye ID-kortet hennes. En av de ansatte, som fattet mistanke på grunn av hans utseende og stemme, varslet politiet.

Mor (til venstre) / Sønn kledd ut som mor (til høyre) // Shutterstock

Etterforskerne sammenlignet det offisielle bildet av kvinnen med bildet av mannen ved skranken, og gjennomsøkte deretter hjemmet hans og fant liket gjemt i vaskerommet.

Den lokale ordføreren Francesco Aporti sier til Corriere della Sera at mannen hadde leppestift, neglelakk, smykker, parykk og "sjanglet inn som en gammel kvinne", men hendene og halsen avslørte ham.

Ifølge italienske medier var mannen en arbeidsledig sykepleier som var avhengig av morens pensjon i tillegg til inntekter fra flere eiendommer.

Italia har sett lignende tilfeller de siste årene, blant annet i Verona og Puglia, der slektninger har skjult likene av avdøde foreldre for å kunne fortsette å motta pensjonsutbetalinger.