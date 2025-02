Italiensk politi arresterer over 180 personer i en storstilt aksjon mot mafiaen på Sicilia

HQ

Tidlig tirsdag morgen iverksatte italiensk politi en storstilt aksjon rettet mot mafiaklaner i og rundt Palermo på Sicilia. Med over 1200 politifolk i aksjon gikk Carabinieri, Italias militærpoliti, til aksjon for å bryte ned mafiaens høyborg i regionen, i et forsøk på å hindre dem i å gjenoppbygge sitt mektige styringsorgan, kjent som Cupola.

Razziaene kommer på bakgrunn av økende bekymring for mafiafigurer som, til tross for at de sitter bak lås og slå, har fortsatt å drive sin virksomhet via krypterte telefoner og hemmelig kommunikasjon. Operasjonen, som er en av de største de siste årene, var et svar på den siste tidens løslatelser av mafiabosser og deres bruk av teknologi for å unndra seg rettsvesenet.

Myndighetene mener at mafiaen har tilpasset seg over tid, og at de ikke lenger trenger fysiske møter for å utføre sine kriminelle aktiviteter. Carabinieris innsats omfatter også pågripelse av flere av dem som fortsatt er på frifot, og enkelte personer, som Tommaso Lo Presti, som nylig ble løslatt etter 12 år i fengsel, er allerede blant de arresterte. Foreløpig gjenstår det å se om denne innsatsen vil svekke mafiaens grep om Sicilia i betydelig grad.