Italienske ministre anklages for å ha hjulpet en krigsforbryter på flukt

En ny rettslig klage har blitt innlevert til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), der tre høytstående italienske ministre anklages for å ha hindret rettsvesenet ved å hjelpe en krigsforbryter på flukt med å unnslippe pågripelse.

I klagen hevdes det at Italias statsminister Giorgia Meloni, sammen med justisminister Carlo Nordio og innenriksminister Matteo Piantedosi, har lagt til rette for flukten til Osama Elmasry, en mann som er ettersøkt av ICC for en rekke forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Libya.

Etter at han ble arrestert i Torino i januar 2025, ble Elmasry angivelig løslatt fra varetekt og fløyet tilbake til Libya på et italiensk regjeringsfly. I anmeldelsen hevdes det at ministrenes handlinger brøt med Italias folkerettslige forpliktelser ved å hindre et nøkkelvitne i å fremlegge potensielt belastende bevis.

Saken reiser spørsmål om Italias samarbeid med ICC og landets rolle i påståtte forbrytelser mot migranter. Foreløpig gjenstår det å se om ICC vil gå videre med en etterforskning av ministrenes handlinger.