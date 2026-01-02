Italienske pastaprodusenter får utsettelse fra Trump-toll i siste øyeblikk

HQ

Italienske pastaprodusenter har fått en utsettelse i siste liten etter at den amerikanske regjeringen kraftig reduserte de foreslåtte tollsatsene som truet med å nesten doble prisene for amerikanske forbrukere. Tollsatsene som opprinnelig lå på opptil 92 %, er nå redusert til mellom 2 % og 14 %.

Tollsatsene ble kunngjort etter at Trump-administrasjonen anklaget 13 italienske selskaper, deriblant Barilla, La Molisana og Garofalo, for å selge pasta i USA til urimelig lave priser. Italia eksporterer pasta til en anslått verdi av 770 millioner dollar til det amerikanske markedet hvert år, noe som gjør sektoren spesielt sårbar for handelsrestriksjoner.

Barilla // Shutterstock

Etter en gjennomgang fra det amerikanske handelsdepartementet sa Washington at de italienske produsentene hadde tatt opp mange av sine bekymringer i løpet av etterforskningen. De reviderte tollsatsene vil fortsatt gjelde i tillegg til den generelle tollen på 15 % på de fleste EU-varer, men tjenestemenn understreket at det ennå ikke er tatt noen endelig beslutning.

Ifølge Italias utenriksdepartement vil La Molisana bli ilagt en toll på litt over 2 %, mens Garofalos toll vil ligge på nærmere 14 %. De øvrige selskapene som er omfattet av etterforskningen, vil bli ilagt tollsatser på rundt 9 %. Det endelige resultatet av etterforskningen forventes å foreligge 12. mars.