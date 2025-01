It's a Small World fra Tokyo Disneyland får en veldig søt Marvel-makeover

HQ

It's a Small World er en av Disneys mest elskede fornøyelsesparker. En sjarmerende båttur med hundrevis av dukker som signerer og danser til en fengende sang av Sherman Brothers (den mest spilte sangen i historien, ifølge mange), og som viser frem barn fra alle kulturer fra hele verden.

It's a Small World finnes i nesten alle "Disney-slottsparker" i verden, og har forblitt urørt, med unntak av regelmessige renoveringer, i flere tiår... bortsett fra i Tokyo. I fjor kunngjorde Tokyo Disneyland en Marvel-rebranding av It's a Small World, som ble til "It's a Small World ... med Groot!"

Mange fans mente det var "helligbrøde", og nok et tegn på at Disney-parkene ikke lenger kan ha originale forlystelser og ideer uten å bli invadert av IP-er, noe som har blitt kritisert mye i det siste. Denne Marvel-versjonen er imidlertid midlertidig: den vil bare kjøre fra 15. januar 2025 til 30. juni. Og de første bildene av forlystelsen ... er faktisk veldig søte.

Turen forblir stort sett den samme, inkludert de fleste av dukkene, men noen har blitt erstattet av Marvel: Baby Groot og andre figurer fra Marvel Cinematic Universe, men med respekt for den originale designen av Disney-legenden Mary Blair, som det fremgår av disse bildene fra DtimesDeparture: Captain America, Captain Marvel, Thor, Guardians of the Galaxy ...

En annen video av eksteriøret av WDNT viser at bygningens musikksløyfe for det meste forblir den samme, men med noen Marvel-tillegg, inkludert The Avengers-temaet av Alan Silvestri og, overraskende nok, Agathas tema fra Agatha All Along.

