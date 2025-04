It's Always Sunny in Philadelphia er tilbake i juli

HQ

En av tidenes morsomste sitcoms er den helt vanvittige serien som startet i 2005 og gikk stort sett årlig frem til 2019, da den gikk over til halvårlige sesonger. Og i 2025 er det tid for sesong 17.

Nå kunngjør den offisielle Bluesky-kontoen at It's Always Sunny in Philadelphia: Sesong 17 har premiere 9. juli. Forhåpentligvis kommer det snart en første trailer for alle oss som gleder oss til å se hvilke grusomme ideer Dennis kommer opp med denne gangen, hvordan Frank (Danny DeVito) kommer til å få oss alle til å føle oss syke, og hvor mange flere grove stikk Dee kan ta før hun eksploderer.

Hvis du ikke har sett serien før, men liker mørk humor, bør du holde øynene åpne. Dette er en serie som tøyer anstendighetens grenser på samme måte som South Park.