It's Always Sunny in Philadelphia har ikke mistet sin ufiltrerte stil

HQ

Nå er det bare to og en halv uke igjen til sesongpremieren på den kanskje mest offensive komedieserien noensinne, It's Always Sunny in Philadelphia. Den startet allerede i 2005, og to tiår senere kommer det fortsatt nye episoder.

Den 9. juli har sesong 17 premiere, og etter den første ordentlige traileren å dømme har ikke gjengen lært noe som helst. Frank (Danny DeVito) tar på seg dating-TV, Dennis er en fullblods psykopat, Mac prøver seg på hjerte- og lungeredning, og Dee ser ut til å bli hardt rammet av alles påfunn nok en gang.

Sjekk ut traileren nedenfor, og vi kan allerede nå advare om at de sarte bør se noe annet i stedet.