It's Always Sunny in Philadelphia returnerer neste måned

Det er få sitcoms som har hatt en så lang levetid som It's Always Sunny in Philadelphia, og i år vil showet utvides ytterligere med sin 16. sesong, som har premiere i juni. Traileren for sesongen har nå landet, og denne avslører noen glimt på situasjonene gjengen igjen befinner seg i.

Når det gjelder sammendraget av sesongen, er det som følger: "Gjengen river rett fra overskriftene mens de lengter etter fortiden og prøver å overleve året, og navigerer 2023 med 16 års bagasje og noen få figurer fra fortiden som reiser hodet."

Unødvendig å si, hvis du har sett noen av de foregående 15 sesongene, vil du ha en ganske god ide om hva du kan forvente når It's Always Sunny in Philadelphia kommer tilbake 7. juni.