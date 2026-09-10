ItTakes Two» bekrefter lansering av « Switch 2» i oktober

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For relativt kort tid siden begynte det å sirkulere et rykte om at « It Takes Two kunne lanseres på Nintendo Switch 2 allerede i oktober. Dette er nå bekreftet, og EA og Hazelight har kunngjort at Switch 2-utgaven av det enormt populære og kritikerroste samarbeidsspillet faktisk kommer neste måned.

Switch 2-versjonen av « It Takes Two vil by på «høyere oppløsning, forbedret bildefrekvens og rikere visuelle effekter for en jevnere og mer oppslukende opplevelse», og alt dette mens Switch 1-eiere av spillet kan dra nytte av den oppgraderte versjonen helt gratis.

Vi har også fått vite at Switch 2-utgaven vil støtte GameShare, noe som sammen med den eksisterende Friend's Pass-funksjonen bør gjøre det enda enklere å få tilgang til dette fantastiske og uunnværlige spillet.

Når det gjelder den eksakte datoen for lanseringen av « It Takes Two på Switch 2, vil dette skje allerede 15. oktober. Hvis du ikke allerede eier et eksemplar og ønsker å skaffe deg et på denne datoen, er prisen satt til 39,99 dollar.