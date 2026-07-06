ITV og Sky satser på å konkurrere med de globale streaminggigantene gjennom en avtale verdt 1,6 milliarder pund

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Etter forhandlinger som startet i november i fjor, er det endelig inngått en avtale verdt 1,6 milliarder pund, der ITV selger sine medieavdelinger og underholdningsvirksomhet til Sky. Dette inkluderer ITVs TV-kanaler, samt strømmetjenesten ITVX.

Ifølge BBC sa Sky-sjef Dana Strong at dette var «et avgjørende øyeblikk for britiske medier». Dette regnes som en av de største oppkjøpene i britisk mediehistorie, ettersom Sky eies av det amerikanske selskapet Comcast. Det forventes ingen umiddelbare endringer for populære programmer, da ITV fortsatt eier sin studioavdeling, som produserer programmer som «Love Island» og «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here».

«Seerne vil fortsatt kunne nyte programmene de kjenner og elsker, som Coronation Street, Emmerdale, Love Island, I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!, This Morning, Loose Women, Lorraine og News at Ten – i tillegg til store direktesendte sportsbegivenheter», uttalte Sky Group i en pressemelding.

ITV er fortsatt pålagt å tilby en gratis TV-tjeneste fram til minst 2034. Når overtakelsen er fullført, vil ITV Studios bli et selvstendig selskap. Sky planlegger å fortsette samarbeidet med ITV Studios og vil bruke 2,1 milliarder pund på innhold fra studioene over en femårsperiode.