Ivan Rakitić, kroatisk spiller og legende for Sevilla og Barcelona, trekker seg fra fotballen

HQ

Ivan Rakitić, kroatisk midtbanespiller som tilbrakte mesteparten av karrieren i LaLiga-klubbene Sevilla og Barcelona, har kunngjort at han legger opp som profesjonell fotballspiller i en alder av 37 år. Rakitić kunngjorde det med en video lagt ut på Instagram, der han leser opp et brev der han hyller alle lagene han har spilt for, og legger særlig vekt på sine to opphold i Sevilla.

"(I Sevilla) Jeg opplevde noe annerledes. Dere ga meg så mye mer. Du ga meg et hjem. Jeg fikk æren av å være kaptein, av å vinne min første europeiske tittel. Og viktigst av alt, der møtte jeg mitt livs kjærlighet, takket være deg", fortsetter Rakitić (med henvisning til 'fotball' som samtalepartner i brevet). "Jeg fant partneren min, moren til døtrene mine. Jeg bygde familien min."

Rakitić debuterte som profesjonell i FC Basel fra Sveits, der han ble født. Han kom til Sevilla i 2011, hvor han vant Europa League i 2014. Etter seks år i FC Barcelona, mellom 2014 og 2020, der han vant trippelen i 2015, inkludert scoring i Champions League-finalen, og fire ligatitler, returnerte Rakitić til Sevilla, der han vant sin andre Europa League-tittel i 2023.

Rakitić avsluttet deretter karrieren i HNK Hajduk Split, hans eneste kroatiske lag, og "vendte tilbake til røttene mine". Selv om Ivan Rakitić ble født i Rheinfelden i Sveits i 1988, var begge foreldrene hans fra Kroatia, det daværende Jugoslavia, og valgte å representere det kroatiske landslaget i over tjue år, blant annet som nummer to i VM 2018.