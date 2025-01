J. K. Rowling utløser X-storm om britisk overgrepsskandale

HQ

J. J. K. Rowling har havnet i sentrum av en kontrovers etter å ha kommentert overgrepsskandalen i Rotherham i Storbritannia. Hendelsen, som involverte organisert seksuell utnyttelse av hovedsakelig pakistanske menn mellom 1997 og 2013, har utløst heftige debatter om systemsvikt, politiets dekkoperasjoner og rasemessige spenninger.

Rowling, som er kjent for sine frittalende synspunkter, gikk ut på X for å kritisere det politiske narrativet rundt forebygging av seksualisert vold. Hun stilte spørsmål ved om det å ta opp seksuelle overgrep har blitt urettferdig politisert, spesielt i lys av beskyldninger om at visse venstreorienterte grupper har stemplet kvinner som motsetter seg menn på voldtektskrisesentre som "nazister". I et annet innlegg spurte hun rett ut: "Så hvorfor ikke bare kalle forebygging av voldtekt for et høyresideanliggende?"

Skandalen, som også har blitt rapportert i andre britiske byer som Telford og Rochdale, understreker betydelige mangler i myndighetenes håndtering av seksualforbrytelser, der politibetjenter innrømmer å ha feilbehandlet saker av frykt for å bli stemplet som rasister. Dette har fått offentlige personer som Elon Musk til å kreve ansvar.

Bør forebygging av seksualisert vold være et tverrpolitisk spørsmål, eller er det på tide å konfrontere det direkte uten politiske skillelinjer? Hva mener du om dette?