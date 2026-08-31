EA Motives «Marvel's Iron Man» er ekte og på vei, til tross for lekkasjen

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Nå som ryktene om en «State of Play» i september sirkulerer med økende intensitet, etter at Sony uteble fra Gamescom, ser det ut til at en av de potensielle kunngjøringene som var planlagt for den presentasjonen, ved en feiltakelse har blitt lekket noen dager for tidlig. «Marvel's Iron Man», prosjektet som ble kunngjort allerede i 2022 av EA Motive, er ikke bare fortsatt under utvikling, men har også en gameplay-trailer klar... som dessverre har blitt lekket på nettet før tiden.

Studioets konto innrømmet at utgivelsen av traileren «ikke gikk som planlagt», men at nå som den er ute, bør vi være tålmodige, fordi «vi har mye mer å vise dere».

«Vi ses når vi er klare.»

Selv om det er synd at denne typen lekkasjer forstyrrer studioets presentasjonsplaner, er sannheten at hvis du har sett det lekkede opptaket, er det mye å glede seg over. Alt fra karakterens bevegelser og flyt til detaljnivået i nivåene og alt annet tyder på at EA Motive ikke har kastet bort tiden, og at Marvels Iron Man kan bli en ny stor suksess i stil med Insomniacs suksesser med Spider-Man (og antagelig Wolverine).