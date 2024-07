Ja, det var Dragemoderens egg i den nye episoden av House of the Dragon

HQ

Alle som har lest Fire and Blood og A Song of Ice and Fire vil være klar over at de to historiene er adskilt av rundt to århundrer med historie. Men selv om det er slik betyr ikke det at det ikke finnes en og annen narrativ tråd som krysser hverandre, og det var nettopp det vi så i full effekt i den nye episoden av House of the Dragon.

Mashable har bekreftet at drageeggene som Emma D'Arcys Rhaenyra Targaryen ga til Phoebe Campbells Rhaena for å ta med seg til Pentos for oppbevaring, er de samme eggene som til slutt vil befinne seg i hendene på Mother of Dragons, Emilia Clarkes Daenerys Targaryen.

Dette er et godt eksempel på hvordan House of the Dragon tar seg noen kreative friheter med George R.R. Martins Fire and Blood, ettersom eggene i den skrevne versjonen er antydet å ha kommet seg til Essos før Dance of Dragons i det hele tatt startet, alt sammen av en elsker av en tidligere og annerledes prinsesse Rhaena som kom langt før seriens hendelser.