Ja, det var en nedgravd skatt: A Game About Digging A Hole passerer 250 000 eksemplarer på én uke

Da vi først hørte om A Game About Digging A Hole, så vi med en gang at det ikke bare var en spøk eller et meme, men en genial tittel som ga den rare og sjeldne tilfredsstillelsen ved å lage en håndlaget skatt "bare for sakens skyld". Spillet ble utgitt for bare en uke siden, den 7. februar, og vi dedikerte en anmeldelse til det fordi vi så noe lys i enden av tunnelen. Og det viser seg at det faktisk var en nedgravd skatt.

For A Game About Digging A Hole har vært blant ukens mest solgte Steam-spill, med mer enn 250 000 solgte eksemplarer i den perioden, og en "svært positiv" gjennomsnittsvurdering etter 3500 spilleranmeldelser. Tall som har overrasket utgiveren rokaplay Bou-tique og skaperen Cyberwave, som for tiden forbereder utgivelsen av sin andre tittel, Solarpunk, som vi også kommer til å følge nøye med på, i tilfelle vi avdekker en annen uslepen diamant.

Har du prøvd A Game About Digging A Hole? Du kan kjøpe det for £3,99/€4,99 på Steam.