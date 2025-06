Ja, Javier Bardem er klar over sine Dune-memer

HQ

Etter å ha vært litt av et mysterium i Dune: Part One, får Javier Bardem som Stilgar virkelig skinne i filmens oppfølger. Selv om han fortsatt er en skremmende kriger for det meste, har han også klart å bli gjenstand for mange memes takket være replikken "Lisan al Gaib".

Spesielt ett øyeblikk - der Chalamets Paul Atreides akkurat klarer å slå Austin Butlers Feyd Rautha i en duell - fikk mye meme-dekning takket være Bardems levering av replikken. Da GQ spurte om Bardem hadde sett memene mer enn et år senere, bekreftet han at han hadde det.

"De sendte meg alle disse memene", sa han. "De" betyr skuespillerne i filmen, som tilsynelatende elsket memene like mye som vi gjorde.

Bardem vil dukke opp igjen som Stilgar i Dune: Messiah, som kommer på kino i desember neste år, så vi får se om replikkene hans er like mem-verdige i Villeneuves avslutning på Paul Atreides-trilogien.

