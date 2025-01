Ja Morant bryter sitt løfte og gjør sesongens største dunk, til glede for alle NBA-fans

HQ

Ja Morant, stjernen i Memhpis Gizzlies og to ganger NBA All-Star, sa i forrige måned at han ville slutte å dunke. Den 6. november skadet han seg under et dunkforsøk mot Lakers, og gikk glipp av 10 kamper. For å prioritere helsen sin, og for ikke å risikere sitt bidrag til laget, sa han at han ville slutte å dunke. Men han løy.

Og i går kveld, under Memphis Grizzlies seier over San Antonio Spurs, 129-115, gjorde Morant det mange hevder er en av de beste dunkene noensinne... som dessverre ikke telte. Morant fløy opp i luften, og det spilte ingen rolle at han hadde den høyeste NBA-spilleren, Victor Wembanyama, foran seg: Han klarte å dunke ballen.

Jay Morant er 1,88 meter høy. Han ser liten ut sammenlignet med den franske giganten Wembanyama, 6 ft 2 in (1,88 m), som i gjennomsnitt blokkerer fire ganger per kamp. Men han klarte ikke å stoppe Morants fly, og slammen ble raskt viral ... til tross for at den ikke telte på grunn av en foul som ble dømt tidligere.

I et intervju i desember snakket han om risikoen ved å dunke. "Noen ganger blir jeg slått ut i luften og en foul blir ikke dømt, og nå er jeg ute lenger enn jeg skulle ha vært. Noen ganger blir det kanskje dømt foul, og jeg treffer fortsatt gulvet, men etter kampen kan du føle det lille fallet. Så jeg velger og vraker. Hei, to poeng er to poeng. Jeg får det gjort. Det er alt som betyr noe."

Hvis han holder fast ved sin beslutning, vil han ikke lenger gjøre denne typen dunker. Men basketballfans elsker å se litt spektakel, og Ja Morant er utvilsomt en av de beste NBA-spillerne der ute hvis du vil se litt kvalitetsspill.