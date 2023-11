Ja, Prince of Persia: The Sands of Time Remake er fortsatt under utvikling

HQ

Tatt i betraktning den katastrofale utviklingen av Prince of Persia: The Sands of Time Remake, som var klar til å lanseres for en stund siden, men som møtte massiv motstand i spillmiljøet etter å ha vist gameplay, og deretter en lang periode med stillhet etter en forsinkelse på ubestemt tid, skulle man kanskje tro at spillet har gått i stå eller at Ubisoft har satt utviklingen på pause. Men det ville være feil.

Ubisoft har nemlig markert 20-årsjubileet for originaltittelen med en utviklingsoppdatering om nyinnspillingen, der de skriver at de har "passert en viktig intern milepæl og at utviklingen går fremover." Ubisoft legger også til at vi kan vente oss mer informasjon om spillet en gang i fremtiden.

Det er fortsatt ikke sagt noe om når vi kan forvente at dette spillet kommer.