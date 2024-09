Jabbas seilskute er tilbake i Lego-form

HQ

For mange år siden pleide Lego å tilby en mursteinversjon av Jabba's Sail Barge fra Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, men som det er tilfelle med mange Lego-sett, ble det til slutt avviklet. Nå har en større og bedre versjon av dette berømte fartøyet blitt kunngjort, en som er perfekt for den doting-samleren.

Det er kjent som Jabba's Sail Barge Display Set, og det er et rent samlerbygg som spenner over 3 942 stykker, kommer i dimensjoner som er 25 cm brede, 77 cm lange og 25 cm høye, inneholder en samling minifigurer, inkludert luke av Jabba the Hutt, prinsesse Leia, Bib Fortuna, C-3PO, Max Rebo, Kithaba, Vizam, Wooof, Gamorrean Guard, R2-D2 (passer med bordtilbehør), og heldigvis den eneste ene Salacious B. Crumb.

Som du kan forvente av et sett i denne skalaen og størrelsen, er det ikke billig og vil sette deg tilbake € 499.99 / £ 429.99 / $ 499.99 når det lanseres 3. oktober. Hvis du bestiller mellom 3. og 5. oktober, vil du i det minste også få et Lego Luke Skywalkers lyssabelsett som en "gratis" gave.

