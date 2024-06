Jabra avvikler produksjonen av sine fenomenale hodetelefoner

HQ

Det blir ikke flere hodetelefoner eller headset fra Jabra, som i dag kunngjorde at de avvikler produksjonen av forbrukerprodukter helt. GN, Jabras morselskap, peker på dårlig lønnsomhet og for stor konkurranse som de to viktigste årsakene bak beslutningen. I en pressemelding skriver de :

"Refokuseringen av Elite-produktlinjen mot premiumsegmentet, som ble igangsatt i 2023, har resultert i et sterkere lønnsomhetsnivå enn tidligere. Investeringene som kreves for fremtidig innovasjon og vekst i dette svært konkurranseutsatte segmentet, anses imidlertid som uforsvarlige på lang sikt, gitt den tilknyttede risikoen."

"Talk-produktlinjen følger en lignende logikk og er posisjonert i det nedadgående mono-Bluetooth-markedet. Etter en grundig gjennomgang av virksomheten er det derfor besluttet å gradvis avvikle både Elite- og Talk-produktlinjene."

Det ser altså ut til at Elite 10 og Elite 8 Active, som ble lansert tidligere denne uken, blir de siste hodetelefonene fra produsenten rettet mot forbrukermarkedet. Ufattelig trist, sier vi.

<strong> Hva synes du om Jabras produkter og det faktum at de nå avvikler sin forbrukervirksomhet?