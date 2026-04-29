Jabra Evolve3 85

Jabra har tidligere vært "kongen" når det gjelder luksuriøse kontorheadset. Selv om det sannsynligvis ikke er noe du ville kjøpt til en stor gruppe vanlige ansatte - spesielt siden en enkelt enhet for tiden koster over 450 pund - er det vanskelig å argumentere mot komforten, byggekvaliteten, lydkvaliteten og ikke minst mikrofonen. Akkurat som i Bang & Olufsen-anmeldelsene våre - eller i hvert fall noen av dem - har vi tidligere slått fast at hvis du lager det beste produktet, gir det deg fleksibilitet og goodwill når det gjelder å kreve en premiumpris. Og det er det vi har her - det beste.

Når du pakker ut Evolve3 85, er det tydelig at det er en verden til forskjell. Den veier 23 % mindre enn Evolve2 85, noe som gir en kampvekt på rundt 220 gram, og den er betydelig mindre rent fysisk også. Heldigvis har det ikke blitt en on-ear-modell; det er fortsatt et komfortabelt over-ear-headset, og det føles ikke utpreget spinkelt, slik et Logitech-kontorheadset har en tendens til å gjøre. Nei, Jabra har funnet den perfekte balansen her, med et hodesett som er laget av varme materialer, utrolig robust, men likevel lett nok til at du legger merke til det mens du har det på deg.

Du får fortsatt en trådløs lader inkludert, men i stedet for å koble til via de irriterende pogo-pinnene som før, er hele siden nå Qi-trådløs, noe som betyr at du bare trenger å plassere den med riktig ørekopp på, så lader den. Du kan også lade alle mulige andre ting nå, hvis headsettet i seg selv ikke tar opp plassen. Det kan brukes til opptil 120 timers musikk med aktiv støyreduksjon slått på, eller rundt 20 timers taletid. Det er ganske imponerende, og siden ladingen nå er så sømløs, har jeg aldri opplevd å mangle strøm til dagen som kommer. Dessuten kan du bytte ut batteriet selv, noe som er nok en seier for retten til å reparere, så takk for det.

Bommen er borte, og nå brukes spesielle stråleformende mikrofoner og avansert, adaptiv støyreduksjon for å filtrere bort bakgrunnsstøy fra stemmen din, og jeg lover at jeg snakker sant når jeg sier at dette er det mest imponerende settet med mikrofoner jeg har hørt i et hodesett. Til tider føles det virkelig som om du står rett ved siden av personen du snakker med. Det er en varme, en bassaktig resonans, som skaper enda større innlevelse. Til tider er det nesten på grensen til å høres nasalt ut, men Jabra har virkelig jobbet med tuningen her, så det er virkelig vanskelig å klage.

Evolve3 85 har 32-millimeters drivere med en frekvensrespons på 20 Hz-20 kHz og støtter en rekke store kodeker som LC3, AAC og SBC. Den har en følsomhet på 108 dB og en impedans på 35 ohm. Teknisk sett har disse driverne blitt mindre, fra 40 mm til 32 mm, men det merkes ikke. Lyden er utmerket, og det samme er ANC. Det er ikke på nivå med et par AirPods Max eller Sonys WH-1000XM6, men som et kontorhodesett er det på nivå med de fleste spillhodesett, og det sier absolutt noe.

Det er ikke akkurat "pent", men det morsomme er at dette er både subtilt og velkonstruert nok til at det faktisk er et av de få hodesettene jeg lett kan se for meg at kontorarbeideren bruker på toget hjem via Bluetooth, og takket være et allsidig spesifikasjonsark og fantastisk komfort kan du faktisk klare deg uten de nevnte XM6-ene.

Til syvende og sist er det prisen som er det største ankepunktet. Ja, du får virkelig hele pakken her og mer til. Men med en pris på godt over £450 er det et vanvittig prispunkt fra Jabra, men spesifikasjonene, komforten og den faktiske brukervennligheten kan også i stor grad rettferdiggjøre at Evolve3 85 koster 30 % mer enn de fleste konkurrentene. I stor grad.

