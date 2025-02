Jack Black bekrefter rollebesetningen i Anaconda på den mest Jack Black-messige måten

Senere i år kan vi alle strømme til kinoene for å se en megamonsterfilm. Men i motsetning til B-, C- og D-filmene som ofte utgjør denne kategorien av filmer, blir det denne gangen en storbudsjett-blockbuster med en stablet rollebesetning. Vi vet ikke om det i det hele tatt vil føre til kvalitet, men vi kjenner nå den nøyaktige listen over stjernene som skal være med i den nye Anaconda filmen.

Denne informasjonen ble bekreftet i en video som er omtrent så Jack Black som noe kan bli. Skuespilleren står i spissen for en kort musikalsk opptreden der han improviserer og synger navnene på skuespillerne, mens medspilleren Selton Mello hjelper til med noen subtile gitarmelodier og Paul Rudd sitter i hjørnet og slår på en tromme.

Den nøyaktige listen over stjernene som opptrer i filmen, i den rekkefølgen som er angitt i videoen, er som følger :



Thandiwe Newton



Steve Zahn



Paul Rudd



Selton Mello



Jack Black



Daniela Melchior



Se hele videoen nedenfor for å høre Blacks vakre sang, som inneholder tidløse tekster som "we got to kill that snake! Og slangen inni. Vi skal knekke nakken på den og steke den på komfyren."

Når det gjelder når Anaconda får kinopremiere, er filmen planlagt å ha premiere en gang i løpet av julen 2025.