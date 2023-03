Jack Black i hovedrollen i djevelsk julefilm

HQ

Jack Black har drevet fansen til vanvidd ved å tease et nytt mysterieprosjekt på Instagram.

Som avslørt via Deadline, har det blitt bekreftet at det nye prosjektet er en kommende julekomifilm med tittelen Dear Santa.

Dear Santa følger en ung gutt som ved et uhell sender ønskelisten sin til Satan i stedet for julenissen (Santa), så den blir sikkert like djevelsk som den blir festlig morsom.

Black vil gjenforenes med komediemogulene Bobby og Peter Farrelly (Dumb and Dumber) for dette prosjektet, der Bobby er satt til å regissere og begge er satt til å produsere sammen med Jeremy Kramer. Filmen vil bli produsert via Paramount.

Ingen utgivelsesdato har blitt nevnt ennå, men Black bemerket i et annet Instagram-innlegg at han ville se alle igjen "rundt juletider!" Så kanskje senere i år er en rimelig gjetning?