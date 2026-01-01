Jack Black og Paul Rudd avslører sine favorittfilmer av Christopher Nolan, Steven Spielberg og Stanley Kubrick

HQ

Hvis du er i filmbransjen, er du sannsynligvis også en stor fan av film. Filmer, cinema, filmruller, hva du enn vil kalle dem, de er magiske som ingen andre, og det er lett å forstå at selv om man er på innsiden i en grad som Jack Black og Paul Rudd, så er man likevel en fan av kino.

I et nylig intervju med Collider ble Anaconda-stjernene spurt om noen av sine favorittfilmer fra tidligere og nåværende regissører. Black begynte med sin favorittfilm fra Christopher Nolan, The Dark Knight.

"Jeg vet at jeg skal si Dunkirk", sa Black. "Det finnes mange gode filmer. Han har laget utrolige filmer, men den jævla Dark Knight var helt utrolig, og Heath Ledger? Jeg husker at jeg hørte at Chris Nolan skulle lage Batman med Heath Ledger som Joker, og min første tanke var: 'Hva? Feil. Feil. Feil. Den pene gutten kommer ikke til å få det gjort. Og jeg har aldri tatt mer feil."

Rudd nølte med å nevne en favoritt blant Nolans filmer, men sa at han så Dunkirk på et "stort gammelt teater" og husket at han syntes det var det beste lyddesignet han noen gang hadde hørt. Han sa også at Interstellar "ikke var så verst".

Så til Spielberg, og Rudd sa at Haisommer er en perfekt film, men at Close Encounters of the Third Kind er hans valg. Black valgte Raiders of the Lost Ark på grunn av faren sin. "Faren min ringte meg og sa: 'Hei, gutten min, jeg har nettopp sett Raiders of the Lost Ark, og det er den beste filmen jeg noensinne har sett. Jeg vil at du skal bli med meg.' Jeg sa: "Greit, pappa. Dette kommer ikke til å bli så bra som han sa. Og jeg satt sammen med ham, og han så den andre gangen, og jeg så den, og jeg sa: "Dette er den beste filmen jeg noensinne har sett." Så jeg har et spesielt følelsesmessig forhold til Raiders på grunn av faren min."

Kubrick var et vanskeligere valg, ettersom både Black og Rudd var enige om at de fleste av filmene hans var mesterverk. Til slutt bestemte Jack Black seg for The Shining, og Rudd gikk for Dr. Strangelove. Der har du det: to moderne skuespillere gir sine favoritter fra tre enestående regissører.