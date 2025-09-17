Jack Black & Paul Rudd kaster seg hodestups ut i meta-kaos i denne nye traileren til rebooten av Anaconda

HQ

Trenger verden virkelig flere rebooter? Hollywood mener tydeligvis det, og denne gangen har de gravd opp den såkalte kultklassikeren Anaconda. Selv da den først kom på kino for nesten 30 år siden, var filmen vanskelig å ta på alvor. Men nå er vi her igjen, og denne runden lener seg hardt på metahumor når Jack Black og Paul Rudd spiller to kompiser som bestemmer seg for - ja - å reboote Anaconda.

Det er et så latterlig premiss at det kanskje kan fungere. I denne nye versjonen drar duoen dypt inn i den søramerikanske regnskogen med et filmteam for å sette i gang produksjonen. Naturligvis går alt spektakulært galt når en ekte, massiv og dødelig anakonda begynner å jakte på dem, ivrig etter å sette hoggtennene sine i vennene og teamet deres.

Filmen kommer på kino i USA den 25. desember, og en internasjonal lansering er ventet rundt samme tid. En splitter ny trailer er allerede ute til glede for seerne.

Gleder du deg til litt slangeinfisert jungelkaos med Black og Rudd?