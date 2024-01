Jack Black skjønner ikke hvorfor folk ikke likte filmen. The Super Mario Bros. Movie

HQ

På samme måte som Ryan Gosling spilte Ken i Barbie, stjal Jack Black showet i sin birolle som Bowser i The Super Mario Bros. Movie. Han gjorde filmen til noe for mange, og bidro til at den spilte inn over 1 milliard dollar på verdensbasis.

I et nylig intervju med Total Film (via GamesRadar) fortalte Black om sin opplevelse av å gi Bowser stemme og hvordan han visste at de hadde en hit i hendene fra første gang han så filmen. "De viste den for meg en måned før den kom på kino. Jeg tenkte: 'Vi har en hit i hendene'. Jeg lo og smilte hele veien gjennom filmen", sier han.

"Og så kom den ut og fikk elendig kritikk. Jeg tenkte: "Hvilken film har de sett?". Heldigvis lyttet ikke verden til Rotten Tomatoes, og den ble en av tidenes største suksesser."

The Super Mario Bros. Movie har en rating på 59 % på Rotten Tomatoes akkurat nå, noe som ikke er verdens dårligste score, men det betyr at rundt halvparten av alle kritikere har gitt en negativ anmeldelse. Som Black sier, ser det imidlertid ikke ut til å ha spilt noen rolle, for publikum elsket filmen.