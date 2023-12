Jack Black vil at The Super Mario Bros. Movie 2 skal være en musikal

HQ

Jack Black stjal showet i årets The Super Mario Bros. Movie og ga alt i rollen som Bowser. Kongen av Koopaene er kanskje i ferd med å vinne noen priser for sin rolle takket være hans arbeid med den utrolig populære sangen Peaches.

I Variety sin Awards Circuit Podcast ser det til og med ut til at Black har noen ideer om hvordan han kan få med flere sanger i en eventuell oppfølger. Han mener at den neste filmen bør hete "Bowser's Revenge," og at den bør inneholde mange musikalske innslag.

"Jeg synes det bør være en hel musikal, slik Todd Phillips visstnok skal gjøre med 'Joker 2'", <em>sa han. Selv om vi foreløpig har hørt svært lite om en oppfølger, ser det ut til at vi kommer til å få en, med tanke på at The Super Mario Bros. Movie var årets mest vellykkede film ved siden av Barbie.

Black snakket også litt om sin kommende rolle som Claptrap i Eli Roths Borderlands-film. <em>"Han er R2-D2, men han snakker engelsk. Han er en AI-robot og en morsom karakter å spille. Blanchett var så sint på meg. Hun sa: 'Hva i helvete? Jeg vil være roboten!'".